In twee minuten door de brug: het is onmogelijk

GRONINGEN - In twee minuten met een volgeladen vrachtschip door de spoorbrug om in Assen te komen. In 2022 realiteit. Maar het lukt gewoon niet.

Conclusie: als er niks verandert aan de uitbreidingsplannen voor meer treinen op de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal in Groningen is beroepsscheepvaart naar Assen straks verleden tijd. Dat vindt ook schipper Meerten Koekkoek. Met zijn schip brengt hij regelmatig grind naar de betoncentrale in Assen.Vanaf 2022 rijden er meer en snellere treinen tussen Groningen en Leeuwarden. Daardoor kan de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal nog maar twee keer twee minuten per uur open voor de scheepvaart. Een onmogelijke doorvaart vinden zowel pleziervaarders als binnenvaartschippers. Dit omdat de spoorbrug ingeklemd is tussen twee andere bruggen. Deze bruggen moeten alle drie in één keer genomen worden.Verslaggever Serge Vinkenvleugel van RTV Drenthe probeerde het uit: kun je met een binnenvaartschip er in twee minuten door? Schipper Koekkoek van de Res Nova probeerde het. Het was een scherpe test. Zijn 57 meter lange schip met 630 ton grind lag al bijna met de boeg onder de bruggen toen hij door mocht varen: "Drie bruggen, een lage maximumsnelheid en een bocht in het kanaal, ik denk dat we dit nooit gaan halen."En dat klopt ook. Na anderhalve minuut is de Res Nova pas halverwege de spoorbrug, de middelste van de drie. Als de achterkant van het vrachtschip onder de derde brug vandaan schuift staat de stopwatch op 3 minuten en 45 seconden. Als de drie bruggen weer plat liggen voor trein,- en wegverkeer staat de tijd op ruim 5 minuten.''Als het straks twee minuten doorvaart gaat worden is het einde scheepvaart naar Assen. Wij nemen met ons kleine vrachtschip de lading van 21 vrachtwagens per keer mee. Die lading moet dan allemaal over de weg. Die twee minuten is onmogelijk, het kan ook niet met een leeg schip. Ik vraag me zelfs af of zonder dat er één schip onder door vaart het lukt om de drie bruggen in twee minuten omhoog en omlaag te laten gaan", zegt Koekkoek.Ook de recreatievaarders lieten al eerder weten dat onderdoor varen in twee minuten niet kan, omdat pleziervaart vaak gedwongen wordt om met meerdere schepen tegelijk bruggen te passeren en er maar in één richting tegelijk mag worden gevaren.De provincie Drenthe wil dat er een oplossing komt voor het toekomstige probleem. Drenthe heeft de afgelopen jaren samen met Den Haag miljoenen gestoken in verbetering van vaarwegen en de aanleg van een nieuw kanaal, zodat pleziervaarders eindelijk een rondje Drenthe-Groningen kunnen varen.