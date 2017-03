Ruzie tussen raad en LGN Noordenveld over integriteitskwestie

RODEN - "Leugenaar", "rode kaart" en "diskrediet", het ging er even hard aan toe in de raadsvergadering van gemeente Noordenveld. Vanavond werd gesproken over het onderzoek naar de integriteit van raadslid Harm Holman (CDA).

Het raadslid ligt onder vuur, omdat hij ineens geen agrarische grond meer huurde van een projectontwikkelaar zoals afgesproken, maar van de gemeente. Een raadslid mag geen grond van de gemeente huren, tenzij het raadslid toestemming heeft van Gedeputeerde Staten.Uit onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente (BING) blijkt dat Holman artikel 15 niet heeft overtreden. Opgelost, zegt de gemeenteraad. Nee, zegt Lijst Groen Noordenveld. "Wij hebben nog steeds vragen."En dat schiet bij de rest van de raad in het verkeerde keelgat. "Ik ben er wat stil van", zegt raadslid Westendorp van de ChristenUnie. "We moeten elkaar het leven niet zuur maken."Zo vraagt LGN zich af of Holman terecht subsidie en huur heeft ontvangen voor het stukje grond. "Harm Holman wist dat er een grondruil gaande was", zegt fractievoorzitter Henk Koekoek van LGN. "Als je echt zou willen weten hoe de zaak in elkaar steekt zou dit nog onderzocht moeten worden. Nu blijven nog veel open eindes."Raadslid Ellen Van der Haven (Gemeentebelangen) citeert vervolgens de bekende woorden van Michelle Obama: "If you go low, we go high." Waarna, na een paar kritische vragen van de raad, burgemeester Smid Lijst Groen Noordenveld toch echt oproept om zich neer te leggen bij de conclusie van het rapport en de kwestie verder te laten rusten.Een beschamende vertoning, wordt gefluisterd in de gangen van het gemeentehuis van gemeente Noordenveld. CDA bereidt in de schorsing drie tot vier moties voor. Een motie van vertrouwen in de burgemeester, in het rapport en tenslotte in het raadslid. De moties worden unaniem aangenomen en dat betekent dat de motie met de figuurlijke 'rode kaart' blijft liggen.Dat betekent dat de raad officieel weer met elkaar door één deur kan. Toch is er een scheur ontstaan die niet zomaar gedicht kan worden.