MSC na strafschoppen langs Drachtster Boys

VOETBAL - Net als in de vorige ronde heeft MSC zich door middel van strafschoppen verzekerd van de volgende ronde in de noordelijke districtsbeker. Na een 2-2 eindstand tegen Drachtster Boys werd het 3-1 na strafschoppen.

Daardoor plaatste MSC zich als derde Drentse club (na HZVV en Nieuw Buinen) voor de kwartfinales.De Friezen misten drie van de vier penalties en MSC schoot de eerste drie raak en dat was al voldoende voor de mannen van het trainersduo Bas Bijen/Herman Scherpen.Het leek een gemakkelijke avond te worden voor de zondaghoofdklasser, want binnen het kwartier stond de thuisclub al op 2-0 door treffers van Joël Huiskes en Nick Koster. MSC vergat daarna door te drukken en langzaam maar zeker knokte Drachtster Boys zich terug in de wedstrijd. Kansen kreeg de zaterdageersteklasser voldoende, maar doelman Bram Tijink bleek niet te passeren door de spitsen van Drachtster Boys.In de tweede helft kwam Drachtster Boys toch terug in de wedstrijd. Tien minuten voor tijd zorgde Rob Schokker voor de 2-1 en in de extra tijd bepaalde keeper Richard Strijker met een strak schot uit een corner de eindstand op 2-2.Björn Bakker, Justin Benjamins en Joël Huiskes schoten hun strafschop raak en Drachtster Boys schoot van de vier slechts één raak. Bram Tijink keerde een inzet en er gingen twee inzetten tegen de paal.