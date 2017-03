'Lakenvelders met uitsterven bedreigd door fosfaatrechten'

Zijn er straks nog wel lakenvelders in de wei te zien? (foto: Natasja van der Wouden)

GIETEN - Het koeienras lakenvelder wordt met uitsterven bedreigd. Dat zegt fokker Natasja van der Wouden van de Melinahof in Gieten.

Nederland kampt met een fosfaatoverschot. Om dat terug te dringen, moeten alle koeienboeren zich aan een limiet houden.



Nekslag

Van der Wouden moet nu koeien inleveren. En dat is de nekslag voor het in stand houden van het ras lakenvelder, zegt ze.



Voor elk bedrijf is bepaald hoeveel koeien het mag houden, aan de hand van een peildatum in december afgelopen jaar. Voor de fokkerij van Van der Wouden betekent het dat ze zes koeien mag overhouden. Op dit moment heeft ze er dertien.



"Zoals het nu lijkt, moeten er dus veel koeien uit. Als je geen koeien inlevert, betaal je een boete van 480 euro per koe", zegt de fokker uit Gieten. Eind dit jaar wordt gecontroleerd hoeveel koeien het bedrijf nog telt.



Meer koeien nodig

Maar juist om succesvol te kunnen fokken met de lakenvelder is het belangrijk dat er voldoende exemplaren zijn.



Van der Wouden: "Ik denk dat je toch wel een kudde van tien tot twintig koeien nodig hebt. Een fokkerij houdt in dat je aantal dieren hebt, waarmee je begint. Je probeert daar dan goede dieren mee te fokken, die hopelijk weer beter zijn dan de ouders die ze hebben."



"De lakenvelder is altijd nog een zeldzaam ras. Vroeger waren er zelfs subsidies om ervoor te zorgen dat deze koe behouden blijft. Met deze regeling wordt dat genekt", besluit Van der Wouden.