Patiënten met complexe wonden kunnen terecht in het wondexpertisecentrum WZA

Patiënten met complexe wonden kunnen vanaf nu terecht in het WZA (foto: Google Street View)

ASSEN - Patiënten met complexe wonden kunnen vanaf morgen terecht in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Daar opent aan het einde van de middag een wondexpertisecentrum.

Er was al een wondpoli in het ziekenhuis en het wondexpertisecentrum is daar een uitbreiding op.



Meer eisen

"Een expertisecentrum moet aan wat meer eisen voldoen, zoals scholing en verzamelen van gegevens. Wij merken dat in de regio behoefte is aan scholing en daar hebben we ons op gericht", zegt verpleegkundig specialist Marianne Bastiaansen van het WZA.



Volgens Bastiaansen is een complexe wond een wond die binnen twee of drie weken geen genezing laat zien. "De meeste wonden genezen vanzelf, maar soms is het normale genezingsproces verstoord. De bekendste voorbeelden zijn de diabetische voet, een open been en doorligwonden."



Verwijzing nodig

Patiënten met een complexe wond hebben een verwijzing nodig van een huisarts of een andere specialist. Het behandelteam van het wondexpertisecentrum bestaat uit veel experts.



"Gespecialiseerde wondverpleegkundigen, een vaatchirurg, een dermatoloog, een plastisch chirurg, een revalidatiearts, een verpleegkundig specialist, een diabetesverpleegkundige, een gipsverbandmeester, een orthopedisch schoenmaker en een podotherapeut", somt Bastiaansen op.