Stelling: Plaatsnaamborden moeten ook in het Drents

ASSEN - Het initiatief van de vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Roden om de Drentse naam van het dorp toe te voegen aan een nieuw plaatsnaambord, wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad ging daar gisteravond mee akkoord. Nieuw-Roden wordt iets groter en daarom wordt een nieuw bord geplaatst. Onder Nieuw-Roden komt Nei-Roon te staan.Noordenveld is niet van plan om alle borden aan te passen. Dat is wel een wens van het Huus van de Taol, zei Jan Germs onlangs tegen RTV Drenthe."Ik hoop dat er onder de plaatsnaamborden een onderbordje komt met de Drentse naam. We moeten Westerbork niet vervangen door Börk, maar een bordje eronder. Dan weten toeristen ook dat hier een streektaal gebruikt wordt en dat we daar trots op zijn. Dat vertel je ermee", zegt Germs.Wat vindt u? Moeten de plaatsnaamborden ook in het Drents? Of hoort dat alleen in Friesland?Meepraten over de stelling van vandaag? Op Facebook.com/RTVDrenthe kunt u uw reactie achterlaten. Vanwege het bezoek van lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen aan De Leste Ronde op Radio Drenthe wordt de stelling daar deze week niet besproken.De stelling van gisteren ging over privacy: Ik maak me zorgen over privacy. Ruim 62 procent is het met die stelling eens. 37 procent zegt zich geen zorgen te maken. In totaal stemden 994 mensen.