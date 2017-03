Aa en Hunze haalt meeste geld op aan ozb

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze is dit jaar koploper als het gaat om de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (ozb).

De gemeente verwacht dit jaar 21,7 miljoen euro binnen te halen op basis van die belasting.Daarna volgt de gemeente Meppel met 11,1 miljoen. Assen sluit de top drie af met een verwachte opbrengst van 7,4 miljoen. In die stad is een extra verhoging voor de komende twee jaren van de baan.De belasting wordt geheven op koophuizen, maar ook op kantoren en bedrijfspanden. De Nederlandse gemeenten verwachten samen zo'n 3,9 miljard aan ozb te heffen dit jaar. Dat is 2,5 procent meer dan een jaar eerder.Werkt de kaart niet goed? Klik dan hier