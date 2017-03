Bouw station Assen miljoenen duurder

ASSEN - De bouw van het station in Assen valt 2,3 miljoen euro duurder uit dan van tevoren gedacht.

Vooral de luifel van het station blijkt ingewikkeld om te bouwen. "Drie aannemers kwamen in aanmerking om te bouwen en zaten stuk voor stuk boven de geschatte kosten. We hebben het onderzocht, maar een ander zal het station ook niet goedkoper kunnen bouwen", zegt wethouder Harmke Vlieg.Er zijn volgens de wethouder maar weinig aannemers die een dergelijk station kunnen bouwen. "Het is een uniek ontwerp, gemaakt van hout en staal. De moeilijkheid zit 'm vooral in het feit dat de luifel nog doorloopt tot over het spoor. Dat betekent bijvoorbeeld dat er op verschillende plekken in de omgeving speciale kranen moeten komen om de werkzaamheden uit te voeren. Die complexiteit konden wij vooraf niet inschatten."Het station wordt gebouwd door aannemer Hegeman Beton- en Industriebouw BV uit Nijverdal en moet voor de TT in 2018 afgerond zijn. "Dat is de hoop!", zegt NS-regiodirecteur Ineke van Gent. In april dit jaar starten de werkzaamheden aan het station.De bouw van het station zou 6 miljoen euro zijn, dit wordt nu 8,3 miljoen euro. Bijna een kwart hoger. Het geld komt uit de risicoreserves van het FlorijnAs-programma. Daar zit nu nog 2 miljoen euro in.