Schippersvereniging: Kleine binnenvaart wordt steeds meer onmogelijk gemaakt

ROTTERDAM/GRONINGEN - De plannen met de veel te krappe openingstijden voor de spoorbrug in het Noord-Willemskanaal in Groningen zijn een voorbeeld van hoe slecht er rekening wordt gehouden met de kleine binnenvaart. Dat zegt de Algemene Schippers Vereeniging.

De brancheorganisatie reageert daarmee op de plannen voor meer en snellere treinen tussen Groningen en Leeuwarden, waardoor schepen na 2022 niet meer naar Assen kunnen varen. Uit een proef van RTV Drenthe blijkt dat de toekomstige doorvaartijd van twee minuten onder de spoorbrug nooit gehaald kan worden.Volgens voorzitter Sunniva Fluitsma van de Algemene Schippers Vereeniging (ASV) nemen dit soort belemmeringen alleen maar toe. "We zien in toenemende mate dat gemeenten, provincies en beheerders van spoorwegen en verkeerswegen minder rekening houden met de binnenvaart. Plannen worden decentraal gemaakt. Daarbij kijkt iedereen naar zijn eigen belang, binnenvaart staat niet als vervoersvorm op het netvlies."Dat geldt volgens de ASV-voorzitter vooral voor de kleine binnenvaart in kleinere vaarwegen waar al jaren een koude sanering gaande is. Schepen moeten aan steeds strengere regels voldoen. "Maar we praten nog steeds over schepen die 15 tot 25 vrachtwagens aan lading per keer mee nemen. Willen we die allemaal op de weg hebben? Al die mooie praatjes van politici die iets aan de milieuvervuiling willen doen, zien we niet terug bij het maken van beleid voor de binnenvaart."De Algemene Schippers Vereniging is ontstaan als belangenbehartiger voor de kleine binnenvaart. Volgens Fluitsma kan de beroepsvereniging evenals grote broer Binnenvaart Logistiek Nederland Koninklijke Schuttevaer maar moeilijk opboksen tegen de belangen van overheden en beheerders van spoor-, en snelwegen. "Wij varen voor ons werk. Een lokale bewoner of actieclub kan makkelijk naar een informatieavond of hoorzitting. Dan zijn wij onderweg en hollen we weer achter de feiten aan. Er zou stelselmatig en centraal beleid moeten worden gemaakt voor de binnenvaart, ook in de kleinere vaarwegen."In Assen wordt de betoncentrale van Mebin door vrachtschepen voorzien van grondstoffen. Vrachtschepen brengen grind en tankers varen via het Noord-Willemskanaal met cement naar Assen. De route via de Groninger spoorbrug en het Noord-Willemskanaal is de enige manier voor de beroepsvaart om in Assen te komen