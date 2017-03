Groot deel van Drenthe juicht voor FC Groningen

VOETBAL - In de helft van de Drentse gemeenten wordt vooral voor FC Groningen gejuicht. Dat blijkt uit de supporterskaart van de KNVB.

De meeste voetbalfans in Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo hebben een groen-wit hart.In het zuiden van onze provincie strijden drie clubs om de supporters. De Zuidoosthoek juicht voornamelijk voor de enige Drentse betaaldvoetbalclub FC Emmen.Supporters in de gemeenten De Wolden en Meppel hebben voornamelijk blauw-witte shirts in de kast hangen. PEC Zwolle en sc Heerenveen zijn daar de populairste clubs. Inwoners van Westerveld zitten het vaakst op de tribune van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.Hoogeveen is wit omdat daar volgens de KNVB te weinig seizoenskaarthouders wonen om de gemeente toe te schrijven aan een club.De supporterskaart is gebaseerd op het aantal seizoenskaarthouders in de gemeente in combinatie met het totaal aantal seizoenskaarthouders en de bezoekersaantallen van een club.De volledige uitleg van de supporterskaart leest u hieronder.