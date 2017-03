Pizzabakker M/V

Voor een mediterraan restaurant in De Wijk zijn wij op zoek naar een pizzabakker. Je werkt 20 tot 30 uur per week. Je bent in de avonduren en weekenden beschikbaar. Heb je wel ruime werkervaring in de keuken maar nog geen ervaring met het bakken van pizza's? Dan kun je dat bij ons leren.



Overige eisen: Ervaring als pizzabakker of andere ruime ervaring in de keuken - Je vindt het geen probleem om in de avonduren/weekenden te werken - Je bent op korte termijn beschikbaar - Je ben woonachting in De Wijk of binnen een straal van 25 km rond De Wijk.

Rijbewijs: B (eis)

Geïnteresseerd? Stuur uw cv naar werkgeversservicepunt-drenthe@uwv.nl met vermelding van vacaturenummer 1200017