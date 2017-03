'We kunnen wel naar de maan vliegen, maar snel internet lukt niet'

Internet is traag in Emmen vinden verschillende bedrijven (foto: Pixabay.com) Deze bordjes staan bij verschillende bedrijven in de gemeente Emmen (Foto: RTV Drenthe)

SCHOONEBEEK - Het lijkt een kwestie van tijd voordat snel internet in heel de gemeente Emmen een feit is. Vooral in de buitengebieden hebben zowel bedrijven als particulieren nu nog te maken met geen of zeer traag internet, maar stichting SIBE is druk bezig om daar verandering in te bieden.

De stichting heeft nog slechts enkele handtekeningen nodig voordat de volgende stap in het glasvezelproject gezet kan worden.



SIBE

SIBE staat voor Snel Internet Buitengebied Emmen. Al maandenlang gaan vrijwilligers van de stichting langs zo'n 3.400 adressen waar geen of traag internet is. "Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat we het financieel kunnen waarmaken", vertelt Gerard Scholten Reimer namens SIBE.



"Een aantal jaar geleden is besloten dat alles op het gebied van de kabel marktgericht gestuurd zou worden", zegt Scholten Reimer. Dat houdt in dat de markt zelf zorgt dat gebieden in Nederland voorzien worden van een snellere verbinding. "Dat is eigenlijk amper gebeurd."



Volgens Scholten Reimer is vooral in de kernen van dorpen en steden voldoende internetsnelheid, maar vinden aanbieders als KPN en Ziggo het niet interessant om glasvezel in de buitengebieden aan te leggen.



Rendabel

"Ik denk dat de belangrijkste reden is dat marktpartijen aandeelhouders hebben die een investering binnen een jaar of vijf of zes terug willen verdienen", vertelt Scholten Reimer. In de buitengebieden zou dat te lang duren.



Maar juist in de buitengebieden en op industrieterreinen is snel internet een pre. "Als je wat bestandjes hebt of foto's in een hoge resolutie, dan zit je hier een hele tijd te wachten tot een bestand überhaupt binnen is", vertelt directeur Jan Snijders van Scaves, een bedrijf dat advies geeft over veiligheid.



Zijn bedrijf moet het doen met een downloadsnelheid van zo'n 6 mb per seconde. Grote internetaanbieders adverteren met snelheden tot wel 200 mb per seconde.



Waterleiding

Snijders vergelijkt het internet bij zijn bedrijf met een waterleiding. "Als veel mensen van die leiding aftappen, dan houd je aan het eind van de rit weinig water over." Zijn bedrijf zit aan een ouderwetse koperverbinding voor internet. Zo komt het voor dat als aan het einde van de dag inwoners van Schoonebeek thuiskomen, en massaal gebruik maken van internet, dat bij Snijders in het bedrijf het internet eruit klapt.



Het bedrijf van Snijders is zoals gezegd niet de enige die te maken heeft met traag internet. Bij buurman Marcel Keuter is het internet vaak ook niet vooruit te branden. "Als ik met een klant een offerte wil maken en we gaan gelijktijdig een foto bekijken, dan ben ik altijd een paar minuten later met die foto. Dat is toch niet meer van deze tijd?" Zelf een snelle verbinding aanleggen is naar eigen zeggen niet te doen. "Dat kost wel zo'n tien- tot twintigduizend euro", aldus Snijders.



Handtekeningen

Zowel Keuter als Snijders hebben hun handtekening gezet onder het formulier van SIBE. In totaal moet ruim 65 procent van de inwoners in de buitengebieden met traag internet aangeven dat ze graag glasvezel willen hebben. De provincie is dan bereid een goedkope lening te geven zodat het snelle internet alsnog aangelegd kan worden. "Of we doen het zelf, of we kijken alsnog of een marktpartij dan geïnteresseerd is het aan te leggen", aldus Scholten Reimer.



De stichting heeft nog zo'n tien handtekeningen nodig om de 65 procent te halen. "Maar meer is altijd welkom", vertelt Scholten Reimer. De bedoeling is dat de mensen in de buitengebieden dan tegen dezelfde prijs als wat de huidige providers aanbieden, internet en tv kunnen krijgen. De provincie wil voor 2019 het glasvezel geregeld hebben.

