Hennepkwekerij ontdekt in Hoogeveen

Aan het Haagje werd een hennepkwekerij ontdekt (foto: Facebook.com/PolitiebureauHoogeveen)

HOOGEVEEN - De politie Hoogeveen heeft gisteren aan het Haagje een hennepkwekerij ontdekt.

Twee mannen uit Utrecht waren in de kwekerij aanwezig en zijn aangehouden. Ze zitten momenteel vast in Assen. In de woning trof de politie 91 planten en 30 kilo geoogste hennep aan.



De stroom werd illegaal afgenomen. En daarom was er brandgevaar in het huis. De woning is de komende drie maanden door de gemeente Hoogeveen gesloten.