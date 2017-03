Politie waarschuwt voor intimiderende meubelstoffeerders

ASSEN - In het Noorden zijn meubelstoffeerders actief die volgens de politie 'absurd' hoge bedragen vragen.

De stoffeerders gaan met name langs bij ouderen in verzorgingshuizen of aanleunwoningen. Volgens de politie gaan ze op intimiderende wijze te werk. De stoffeerders stellen een contract op, dat de klanten moeten tekenen.Er zijn voorbeelden bekend dat iemand 2.500 euro moest betalen voor het stofferen van twee stoelen.De politie adviseert mensen in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel niet met de meubelstoffeerders in zee te gaan.