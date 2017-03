Dierenambulance Zuidoost-Drenthe staakt na ontslag coördinatoren

De Dierenambulance in Zuidoost-Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De vrijwilligers van de Dierenambulance Zuidoost-Drenthe zijn in staking. Ze willen hiermee een statement maken tegen het ontslag van hun twee coördinatoren.

Een van die ontslagen coördinatoren is Björn de Leeuw. Hij werkte zes jaar lang voor de dierenambulance. Hij en de andere coördinator kregen ontslag, nadat ze bij de regiomanagers van de Dierenbescherming hun beklag deden over de gang van zaken.



Gal spuwen

"Als een vrijwilliger bij ons komt werken, heeft hij een proeftijd van twee maanden. Als wij dan besluiten dat zij niet geschikt zijn om bij ons te werken, gaan sommigen van hen hun gal spuwen bij de regiomanagers. Die geloven alles wat er wordt gezegd en dan worden wij, als coördinatoren, erop aangeproken", vertelt De Leeuw.



Ontslag

De Leeuw deed bij de regiomanagers van de Dierenbescherming zijn beklag. Maar dat hielp niet, sterker nog: hij en de andere coördinator zijn vandaag ontslagen. De Leeuw voelt zich als grof vuil behandeld en zegt dat er niet naar hem wordt geluisterd.



Uit solidariteit met hun coördinatoren staken nu de vrijwilligers van de Dierenambulance. Het gaat om een groep van tien mensen. "We hebben de vrijwilligers uitgelegd dat we zijn ontslagen. Toen zeiden de vrijwilligers: dan stoppen wij ook", aldus De Leeuw.



Assen neemt waar

Mensen die de Dierenambulance in Zuidoost-Drenthe willen inschakelen, hoeven dus niet op de komst van de lokale vrijwilligers te komen. "Maar het dierenwelzijn staat natuurlijk wel voorop. Dus we hebben nu geregeld dat de Dierenambulance van Assen voor ons waarneemt."



De Leeuw laat het er niet bij zitten en wil nog in gesprek met de landelijke directie van de Dierenbescherming. "We gaan uit van het positieve", zegt hij. Hoe lang de staking nog gaat duren is op dit moment is niet bekend.



RTV Drenthe heeft de Dierenbescherming om een reactie gevraagd. Deze volgt op een later moment.