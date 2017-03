Motorclub in Hoogeveen bouwt motor voor goed doel

De motor voor het goede doel (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) Clubleden aan het werk (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Motorclub Motorhead uit Hoogeveen wil 15.000 euro inzamelen voor het ziekenhuis in Hardenberg. De club hoopt samen met twee motorclubs uit Overijssel via een verloting van drie zelfgebouwde motoren dat geld bij elkaar te halen.

Elke motorclub bouwt aan een motor, die 5.000 euro moet op gaan leveren bij de verloting in juli. Naast Motorhead bouwen ook motorclubs Roving Spirit uit Slagharen en DTC uit Raalte een eigen exemplaar, met als basis een Yamaha XS650.



"De kinderafdeling van Ziekenhuis Hardenberg wil een speciaal bed, dat 15.000 euro kost. Elke club verkoopt vijfhonderd loten", vertelt Ron Boer van MC Motorhead. "Wij hebben onze loten al bijna allemaal verkocht en de motor is bijna af."



De drie motoren worden op 8 juli in Slagharen tentoongesteld. Een professionele jury zal beoordelen welke club de mooiste motor heeft gebouwd. Aansluitend is de verloting.