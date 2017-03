Belgische verdachte dodelijke overval in Gees zit vast in Nederland

GEES - Een 21-jarige Belgische verdachte van de dodelijke woningoverval in Gees is overgebracht naar Nederland.

De man zit in België een lange gevangenisstraf uit voor een ander delict. "Maar dankzij goede samenwerking met de Belgische justitiële autoriteiten kon de verdachte voor het onderzoek Gees worden overgebracht naar Nederland", aldus een woordvoerder van justitie.De verdachte is in Nederland voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft hem voor 14 dagen in bewaring gesteld.Bij de woningoverval in Gees kwam 69-jarige Koert Elders om het leven. Vier overvallers drongen in de ochtend van 30 juni vorig jaar de woning van Elders aan de Dorpsstraat in Gees binnen. Daarbij werd Elders zwaar mishandeld, hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.Drie andere verdachten zitten ook vast. Het gaat om een 27-jarige Amsterdammer en twee Belgen van 24 en 26 jaar.