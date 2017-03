Zwartemeer krijgt steun voor plan om dorp op te knappen

Inwoners van Zwartemeer hebben zelf een plan gemaakt voor het opknappen van hun dorp (archieffoto RTV Drenthe)

ZWARTEMEER - Zwartemeer wil de omgeving van dorpshuis De Meerstal opknappen. Het plan van de dorpsraad is positief ontvangen door Wakker Emmen, dat wil dat de gemeente er geld in investeert.

In het plan staat dat rondom het dorpshuis betere voet- en fietspaden en een veilige oversteekplaats moet komen. Daarnaast wil de dorpsraad dat de bestrating wordt vernieuwd, er 35 extra parkeerplaatsen bij de scholen komen en dat er meer groen komt.



Nico Schiphouwer en Hendrikus Velzing van Wakker Emmen vinden het hoognodig dat er iets in dit gedeelte van Zwartemeer gebeurt. "De parkeerplaatsen staan met slecht weer volledig onder water en de bestrating is ook sterk verouderd.”



Zwartemeer is niet het eerste dorp in de gemeente Emmen dat zelf met een plan komt om het dorp op te knappen. Eerder kregen Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek al steun van de gemeente voor hun dorpsplannen.