Drenthe kiest: 'Meer geld nodig voor ziekenhuis- en huisartsenzorg'

Zorgbelang Drenthe vindt het belangrijk dat er in elk ziekenhuis een afdeling verloskunde is (archieffoto RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Wat zouden politici in Den Haag nu echt moeten aanpakken? In aanloop naar de verkiezingen onderzochten wij waar u zich zorgen over maakt. Een belangrijk thema is volgens u de ziekenhuiszorg en huisartsenzorg.

Momenteel speelt de discussie over de spoedeisende zorg bij Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Voor Zorgbelang Drenthe, die de belangen vertegenwoordigt van alle Drenten die een zorgvraag hebben, staat als een paal boven water dat de dekking van spoedeisende zorg in de provincie op peil blijft.



Acute verloskunde

"Kijk bijvoorbeeld naar de verloskunde. Als er een complicatie is bij de bevalling, dan moet een bevallende vrouw naar een ziekenhuis in de buurt kunnen gaan. Het kan niet zo zijn dat de ambulance dan door moet rijden naar Assen, Emmen of Zwolle," zegt Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe.



Van Loenen vindt dat de politiek maar de portemonnee moet trekken om alle ziekenhuizen in Drenthe open te houden zodat zij volwaardige zorg kunnen leveren.



Bonus huisartsen

Ook zijn er grote zorgen bij inwoners van Drenthe over de huisartsenzorg, omdat veel huisartsen stoppen en geen opvolging hebben. Van Loenen pleit voor een verplichte stage voor geneeskunde studenten in Groningen. Als dat niet werkt moeten huisartsen wat hem betreft een extra beloning krijgen om naar Drenthe te komen.



Meer gezondheidscentra

Naast zorgen zijn er ook wensen: meer gezondheidscentra die verschillende disciplines combineren. Als voorbeeld noemt hij het Spectrum Medisch Centrum Meppel, waar 25 verschillende zorgaanbieders bij elkaar zitten, zoals een diëtist, fysiotherapeut en zelfs een psychiater.



"Den Haag zou de komst van meer van dit soort centra kunnen stimuleren door hiervoor beleid te maken," aldus Van Loenen.