Assen stopt als sensorstad

ASSEN - Assen stopt met de ambitie als sensorstad met een zelfstandig sensorcluster. Burgemeester het wethouders willen de voortrekkersrol in het project in sensortechnologie niet langer op zich nemen.

Dat is het voorstel aan de raad, wat volgende week donderdagavond besproken wordt. Het college zet die stap, nadat de afgelopen jaren miljoenen zijn verdampt met projecten van het failliete sensorbedrijf INCAS3 en het in problemen verkerende Sensor City.Het is nog niet duidelijk wat de gemeente doet met het glasvezelnetwerk dat bij Sensor City hoort. Of de gemeente het netwerk, na een eventueel faillissement van Sensor City, in eigendom moet verkrijgen is een economische afweging, zo stelt het college.Maar de gemeente hoeft volgens B en W niet perse eigenaar te zijn van het sensornetwerk om de parkeergarages en verkeerlichten aan te sturen. "De markt biedt hiervoor voldoende alternatieven", schrijft het college. Vraag is dan alleen hoe hoog de kosten zijn.Of de gemeente in de toekomst nog een rol gaat spelen in innovatieve sensorprojecten, is afhankelijk van deelname van bedrijven en onderwijsinstellingen. Ook is van volgens wethouder Maurice Hoogeveen van belang of zo'n project 'maatschappelijk nut heeft bij het oplossen van problemen', zo laat hij weten.Sensor City verkeert sinds vorig jaar september in grote financiële problemen en riep de hulp van de gemeente Assen in. Het tekort bij de instelling bedraagt rond de miljoen euro. Schuldeisers hebben al beslag laten leggen op de spullen van Sensor City.De gemeenteraad liet vorige week al weten dat de stekker eruit mag bij Sensor City. Een meerderheid wil geen cent meer in de stichting steken omdat het project weinig oplevert, maar wel veel geld kost.Kennisinstellingen als Drenthe College en Hanzehogeschool pleitten eerder dit jaar voor het voortbestaan van Sensor City en het sensornetwerk. Schuldeiser KxA Software Innovations, ziet mogelijkheden om het sensornetwerk in Assen winstgevend te maken.