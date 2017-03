Basisdebuut Zeefuik bij FC Emmen: scoren mooi, winnen belangrijker

VOETBAL - Género Zeefuik start morgen in het thuisduel van FC Emmen tegen FC Eindhoven voor het eerst in de basis. De 26-jarige aanvaller zou eigenlijk vorige week, bij FC Den Bosch, al vanaf het begin starten maar bleek toen niet fit genoeg.

"Dat is nu wel het geval en daar ben ik hartstikke blij om. Vorige week had ik last van mijn enkel en was ik ook grieperig. Nu niet meer en dus ben ik helemaal klaar om te spelen", aldus Zeefuik.Zeefuik, die het tot nu toe met drie korte invalbeurten moest doen, vormt tegen FC Eindhoven samen met Cas Peters het spitsenduo. Gersom Klok zakt een linie en neemt op het middenveld de positie in van de geschorste Issa Kallon."Género moet zorgen dat hij het elftal ontlast. Hij is balvast en ik denk dat hij samen met Cas Peters een prima spitsenduo vormt", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.FC Emmen - FC Eindhoven is een ontmoeting tussen de nummers 11 en 9 van de Jupiler League, een krachtmeting dus tussen twee ploegen strijden voor een play-offplek op basis van de ranglijst. Om deel te nemen aan die play-offs moeten de clubs uit de Jupiler League minimaal als tiende eindigen. Op die plek staat momenteel RKC. De Waalwijkers hebben drie punten meer dan Emmen en één minder dan FC Eindhoven. De belangen, voor zowel Emmen als Eindhoven, zijn dus groot. "Natuurlijk willen we met goed voetbal winnen morgen, maar als dat niet lukt dan is lelijk winnen niet erg", vindt Zeefuik. "Datzelfde geldt voor scoren. Het is altijd mooi om een doelpunt te maken, maar alleen als er dan ook drie punten worden gepakt."Ook bij Lukkien staat in het duel tegen Eindhoven het resultaat boven alles. "Nee, ik ben niet van mijn geloof afgestapt. Ik blijf van mening dat wanneer we goed voetballen de resultaten ook beter worden. Maar in het gevecht om een play-offplek is een goed resultaat heilig. Bovendien strijden we bij een overwinning mee om twee prijzen: de eindstand en de laatste periode. Risicospreiding dus."Telgenkamp; Loen, Siekman, Lima, Aslan; Olijve, Bos, Klok, Bannink; Peters en ZeefuikFC Emmen - FC Eindhoven begint om 20.00 uur en is live te volgen via Radio Drenthe en onze website.