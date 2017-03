MSC-clubman Van der Windt overleden

MSC-clubman Edwin van der Windt overleed vanochtend op 52-jarige leeftijd

VOETBAL - Voetbalclub MSC uit Meppel verkeert in diepe rouw door het onverwachte overlijden van Edwin van der Windt. De 52-jarige clubman overleed vanmorgen in het ziekenhuis in Zwolle

Van der Windt raakte twee weken geleden ernstig gewond bij een fietsongeval op de Cauberg in Valkenburg. Na ruim een week in het ziekenhuis in Maastricht te hebben gelegen, werd hij vorige week voor verder herstel overgebracht naar de Isala Klinieken in Zwolle. Complicaties zorgden echter voor verslechtering van zijn gezondheidssituatie.



Nationale beker

Edwin van der Windt was bij MSC een bekende verschijning. Hij maakte jarenlang onderdeel uit van het jeugdbestuur en was de drijvende kracht achter de bloeiende meisjes- en damesafdeling. Als trainer veroverde hij eind jaren negentig met de meiden zelfs de nationale beker.



Voetbalkampen Havelte

Edwin van der Windt was ook bekend van de Voetbalkampen in Havelte waar hij deel uitmaakte van de staf. Naast het voetbal was Van der Windt een bekend gezicht op het stembureau in de Meppeler woonwijk Oosterboer. Tijdens de gemeentelijke, provinciale en landelijke verkiezingen maakte hij deel uit van de bezetting van het in de Oosterboerschool gevestigde stembureau.



Leider

Van der Windt was ook jaren betrokken bij het seniorenvoetbal bij MSC. Eerst als leider van het tweede elftal, daarna jarenlang leider van het eerste zondagelftal. Die functie vervulde hij nog steeds. Ook was hij betrokken bij de ledenadministratie van MSC.



Gouden Speld en Lid van Verdienste

Voor de vele verdiensten die hij heeft gehad voor MSC is Van der Windt onderscheiden met de Gouden Speld en benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging.



Alle activiteiten afgelast

MSC heeft voorlopig alle activiteiten afgeblazen vanwege het overlijden van de clubman. Tot zijn uitvaart zijn er geen trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Alle voetbalwedstrijden van de jeugd- en seniorenelftallen gaan komend weekeinde niet door.



Afscheid nemen

Zondagmiddag 12 maart kunnen belangstellenden vanaf 14.00 uur in het clubhuis van MSC op sportpark Ezinge in Meppel afscheid nemen van Edwin van der Windt.



De crematieplechtigheid vindt volgende week in besloten kring plaats.