Houdt 50PLUS-lijsttrekker Henk Krol meer van Drenthe dan Groningen?

ASSEN/EELDE - Lijsttrekker Henk Krol van de 50PLUS partij gaat maandag, twee dagen voor de verkiezingen, alle provincies van Nederland in negen uur tijd bezoeken. Behalve Groningen. Hij stopt een extra keer in Drenthe.

Krol vliegt met een helikopter van provincie naar provincie. Hij landt onder meer in Nieuwegein, Rotterdam, Zwolle, Assen en op Groningen Airport Eelde.Heeft 50PLUS hier een fout gemaakt? Denkt de partij dat Groningen Airport Eelde in Groningen ligt? In Groningen vragen ze zich af of Krol de provinciegrenzen wel kent. Of houdt Krol net iets meer van Drenthe?50PLUS was niet voor een reactie bereikbaar.