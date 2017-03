Burgemeester Aa en Hunze moet integer, herkenbaar en stressbestendig zijn

Eric van Oosterhout wordt burgemeester van de gemeente Emmen (archieffoto RTV Drenthe)

GIETEN - Mensen die burgemeester van Aa en Hunze willen worden, kunnen tot en met 31 maart solliciteren.

De vacature voor een nieuwe burgemeester wordt morgen geplaatst in de Staatscourant. Als de procedure volgens plan verloopt wordt op 1 juni bekend wie Eric van Oosterhout gaat opvolgen. Van Oosterhout gaat binnenkort aan de slag als burgemeester van Emmen.



Procedure

De vertrouwenscommissie van Aa en Hunze is op zoek naar een kandidaat die integer, herkenbaar en stressbestendig is. De sollicitaties worden eerst beoordeeld door de waarnemend commissaris van de koning. Hij selecteert een aantal kandidaten die vervolgens op gesprek gaan bij de vertrouwenscommissie van de gemeente. Die gesprekken vinden plaats in mei.



De vertrouwenscommissie wil wel alle sollicitatiebrieven lezen.