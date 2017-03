Nieuw burgerinitiatief wil arme mensen aan eten helpen

Samen eten delen (foto:ANP/Koen Suyk)

ASSEN - Een Drents burgerinitiatief wil mensen die onder de armoedegrens leven aan eten helpen.

Het initiatief met de naam 'Samen Eten Delen' wil op Facebook mensen die eten nodig hebben en mensen die eten willen delen aan elkaar koppelen.



Nadat een hulpvraag binnen is gekomen wordt gekeken hoe hoog de voedselnood is, door gericht een paar vragen te stellen. Daarna wordt bekeken of de 'hulpvrager' gekoppeld kan worden met een 'aanbieder' in de buurt.



Het initiatief is actief in Nederland en België.