Aa en Hunze bekijkt herontwikkeling Boerhoorn opnieuw

GIETEN - Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze gaat een nieuw plan maken voor de herontwikkeling van multifunctioneel centrum De Boerhoorn in Rolde.

Inwoners van Rolde en de klankbordgroep die meedenkt over de herontwikkeling van De Boerhoorn kunnen zich niet vinden in een plan van de gemeente . Het college van burgemeester en wethouders wilde de Boerhoorn slopen. Tegen de bestaande sporthal aan zou dan een nieuw multifunctioneel centrum worden gebouwd met ruimte voor een gezondheidscentrum. Voordelen van de nieuwbouw zijn volgens het college duurzaamheid en kostenbesparing.Een woordvoerder van de klankbordgroep uitte vanavond tijdens een vergadering van de gemeente kritiek: "De gemeente denkt te veel aan bezuinigen en heeft zich te veel gefocust op de huidige gebruikers van de Boerhoorn." De klankbordgroep vindt dat de gemeente de herontwikkeling van De Boerhoorn te eenzijdig bekijkt.De gemeente worstelt al een tijd met De Boerhoorn. In het ontmoetingscentrum staan veel ruimtes leeg en de gemeente moet er jaarlijks twee tot drie ton bijleggen om de exploitatie rond te krijgen. Volgens Aa en Hunze is dat te veel geld voor een gebouw dat niet optimaal gebruikt wordt."Ga eerst eens dromen, daarna komen vanzelf haalbare ideeën", aldus Jan Vasse die samen met Tienus Berkepies een heel nieuw plan heeft uitgedacht dat veel groter is dan de acht scenario's die het college van B en W heeft uit laten werken. In het plan wordt op de plaats van de Jan Thiesschool, het Groene Kruisgebouw en de voormalige garage Brands een heel nieuw complex neergezet. De kosten van een nieuwe Boerhoorn zouden dan deels betaald kunnen worden met de opbrengst van (huur)appartementen.Een apotheek, appartementen, logopedie, artsen, een wijkverpleegkunde, een opbaar- en rouwruimte, ideeën zijn er genoeg voor nieuwe gebruikers van De Boerhoorn. "Als je zoveel mogelijk gebruikers hebt, wordt het voor een horecaondernemers veel interessanter", aldus Vasse. De gemeente zou ook andere verenigingen moeten vragen of ze gebruik willen maken van het nieuwe multifunctionele gebouw.De sporthal moet ook worden vernieuwd, want die is te klein voor het aantal verenigingen in het dorp. "Handbalclub Unitas moet uitwijken naar Gasselternijveen omdat in de sporthal in Rolde geen plaats is", zegt Tienus Berkepies die het woord voert namens de gezamenlijke sportverenigingen in Rolde. Zij willen graag dat ook de sporthal onder handen wordt genomen, omdat veel meer verenigingen kampen met gebrek aan ruimteWethouder Henk Heijerman wil wel aan de slag met de ideeën die worden aangedragen uit het dorp. "Ik ben aan de slag gegaan met wat u mij heeft opgedragen en aan die kaders heb ik mij gehouden bij het maken van het plan dat nu de prullenbak in gaat", verdedigt hij zich. Voor hij opnieuw met een plan voor De Boerhoorn aan de slag gaat, wil de wethouder duidelijke kaders afbakenen: “Om te voorkomen dat ik straks weer hier zit en u zegt: 'dit is nu precies niet wat we bedoelen'.”