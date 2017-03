'Oud-commissaris van WMD hield informatie achter voor zijn medecommissarissen'

ASSEN - De rol van oud-commissaris Sjoerd Kremer van Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) wordt door z'n ex-collega's ernstig in twijfel getrokken.

Kremer heeft onterecht cruciale informatie achtergehouden. Zo is te lezen in een vertrouwelijke brief van de raad van commissarissen aan de aandeelhouders.Het gaat om informatie over een kritisch rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2013 over de projecten van de WMD in Indonesië. In dat rapport heeft het ministerie forse kritiek op de werkwijze van de WMD in het buitenland.Dan is er nog een brief van minister Ploumen uit mei 2013 waarin het Drentse waterbedrijf wordt opgeroepen om leningen kwijt te schelden en te kijken of de WMD niet moet stoppen in Indonesië. De financiële risico's zijn te groot. Die brief heeft, net als het rapport, de commissarissen nooit bereikt.Voormalig directeur Karst Hoogsteen wist van de kritische houding van het ministerie en de risico's. Net als het bestuur van de stichting SWOI. De stichting SWOI beheerde in opdracht van de WMD miljoenen euro's die zijn ingezet in Indonesië. Sjoerd Kremer was bestuurslid van deze stichting.In februari 2013 stopt Kremer, oud-burgemeester van De Wolden, als bestuurslid van SWOI en wordt commissaris. Hij had zijn medecommissarissen kunnen vertellen over de kritiek en de brieven en rapporten, maar deed dat niet.De hele kwestie Indonesië heeft de WMD miljoenen gekost. Zo'n elf miljoen in totaal. De kwestie heeft er voor gezorgd dat investeringen in nieuwe waterleidingen zijn versoberd. De WMD bouwt de banden met Indonesische waterbedrijven inmiddels af.Volgens voorzitter Geert Jansen van de raad van commissarissen was het nooit zo ver gekomen als zij hadden geweten van de brief en het rapport. "Wij moeten achteraf constateren dat hij van de hoed en de rand wist, maar zijn medecommissarissen daar niet correct van op de hoogte heeft gesteld."De kwestie WMD is nog niet voorbij. Er wordt op dit moment gewerkt aan een vervolgrapport waarin duidelijk moet worden of voormalig directeur Karst Hoogsteen heeft gehandeld, zonder dat dit volgens de eigen regels van de WMD mocht. De raad van commissarissen verwijt hem in ieder geval onbehoorlijk bestuur. Het onderzoek is nog niet klaar.