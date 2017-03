'Verkiezingen zijn een enorme logisitieke operatie'

De verkiezingen zijn een hele klus (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - 180 stemhokjes, 120 stembussen en 72 bordjes die je de weg wijzen. Het ligt allemaal opgeslagen in een loods in Assen.

Een dag voor de verkiezingen van de Tweede Kamer wordt alles opgehaald en verdeeld over de stembureaus van de gemeente Assen.



Drie vrachtauto's

Het is een enorme logistieke operatie volgens burgemeester Marco Out. "De dag voor de verkiezingen wordt al het materiaal met drie vrachtwagens naar de stembureaus gebracht. De mensen in de stembureaus zetten op de dag zelf alles klaar. En de dag na de verkiezingen wordt ook alles weer opgehaald. Het is een enorme klus", aldus Out.



De rode podloden liggen niet in de loods. Die liggen op het stadhuis, 350 stuks met geslepen punten. Ook die worden naar de stembureaus gebracht.



44 stembureaus

Assen telt 44 stembureaus. Die worden bemand door 176 mensen. 's Avonds komen daar nog 120 tellers bij en ook op het stadhuis zijn 35 mensen actief.



Studenten tellen stemmen

Dit jaar helpen ook 44 studenten van het Drenthe College 's avonds mee met tellen. "Ze hebben daar een opleiding voor gekregen. Het is onderdeel van het vak burgerschap, dus het is niet geheel vrijwillig. Maar ze krijgen er wel een vergoeding voor", vertelt burgemeester Out



Burgemeester Out gaat op de fiets langs de stembureaus. "Ik ga extra vroeg beginnen. Ik ga om half zeven zelf stemmen op het station en daarna ga ik langs de 44 stembureaus. We hebben dit jaar ook in het ziekenhuis een stembureau ingericht. Waar veel mensen zijn moet je kunnen stemmen."