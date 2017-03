Raad stelt besluit over nieuwe raadszaal Hoogeveen uit

Het CDA is voorstander van deze optie in de huidige raadzaal (Schets: www.gemeentehoogeveen.nl)

HOOGEVEEN - De modernisering van de raadszaal in het gemeentehuis van Hoogeveen wordt minimaal een jaar uitgesteld. Pas na de verkiezingen wil de raad besluiten hoe de investering van drie ton tot een miljoen euro moet worden besteed.

De discussie over een nieuwe raadszaal speelt al ruim een jaar. De huidige zaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis is verouderd. De geluidsinstallatie hapert regelmatig. Er zijn geen live video streams mogelijk.



Belabberd

Veel raadsleden zijn ook ontevreden over de opstelling in twee rechthoeken. D66-fractievoorzitter Peter Scheffers: “Er moet wel wat gebeuren. Ik vind het belabberd dat ik altijd tegen ruggen zit aan te kijken bij discussies.”



Burgerzaal valt af

Oorspronkelijk dacht het college aan verhuizing van de raadszaal naar de Burgerzaal beneden. Maar in oktober hikte een meerderheid in de raad op tegen de kosten van ruim negen ton. Die investering zou niet te verdedigen zijn in een tijd waarin veel mensen en organisaties de broekriem aan moeten trekken.



Bestuurlijke vernieuwing

ChristenUnie-fractievoorzitter Wim Warrink werpt nog een lans op voor een raadszaal in de Burgerzaal: “Daar is bestuurlijke vernieuwing mee gebaat. Er is beneden meer openheid en transparantie mogelijk, alleen fysiek al. Maar ook wij worden door de kosten in verlegenheid gebracht.”



Ondertussen is er een scala aan varianten waar de raad uit kan kiezen. Maar de partijen willen alleen kiezen als de beslissing over de investering wordt uitgesteld. VVD-raadslid Hennie Jager: “We kunnen beter afwachten wat de bestuurlijke vernieuwing, waar we mee bezig zijn, voor nieuwe eisen gaat stellen. Daarom kiezen wij voor een pas op de plaats.”



Soberste variant

PvdA, SP en Gemeentebelangen willen dat de soberste variant wordt uitgevoerd. PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting: “En als het mogelijk is zou die wat ons betreft nog iets soberder kunnen.”



De investering zou uitkomen op 320.000 euro, denkt Oosting. Edwin Slomp van Gemeentebelangen is dezelfde mening toegedaan: “En dat is niet uit zuinigheid, maar vooral ook om later te kijken wat er nog nodig zou zijn.”



Sparen

CU en CDA kiezen voor een variant die ongeveer een half miljoen euro zou kosten. Bert Otten: “Dat er kosten boven tafel komen moeten we onder ogen willen zien. We zijn al vaak genoeg erg zuinig voor onszelf hier in het gemeentehuis. Maar we kiezen voor uitstel, ook omdat we dan voor een nieuwe inrichting nog wat langer kunnen sparen.”



Op 23 maart maakt de raad een keuze welke variant of welke varianten verder worden uitgewerkt. Maar de raadsleden zullen hoe dan ook niet verhuizen naar beneden.

Door: Hielke Meijer Correctie melden