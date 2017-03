Speciaal team gaat Drentse glasbakken schoonmaken

Glasbakken worden twee keer per jaar schoongemaakt (foto: ANP/Koen Suyk)

EMMEN - Een speciaal team van VPB-Buurtsupport uit Emmen gaat meer dan driehonderd Drentse glascontainers twee keer per jaar een schoonmaakbeurt geven.

Het team van VPB-Buurtsupport bestaat uit mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Via het project kunnen ze werkervaring opdoen.



Tot nu zijn de teams van VPB-Buurtsupport actief op de bedrijventerreinen van de gemeente Emmen. Daar doen ze klein onderhoud en verwijderen ze graffiti.



Het schoonmaken van de glascontainers begint in april en levert een team van drie mensen per jaar vier maanden werk op.