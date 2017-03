Ronde van Drenthe: Wordt het wéér Lindeman, of De Vries of Reinders?

vlnr Berde de Vries, Elmar Reinder en Bert-Jan Lindeman (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Van de afgelopen 54 edities werd de Ronde van Drenthe tien keer door een provinciegenoot gewonnen. Allard Engels uit Gieten is de enige Drent die hem in 1991 en 1993 twee keer wist te winnen.

Maar morgen kan Bert-Jan Lindeman uit Assen de prestatie van Engels evenaren. Lindeman was vijf jaar geleden de laatste Drent die in Hoogeveen wist te winnen. Daarnaast werd hij in 2014 ook nog een keer derde en in 2015 tweede.



"Het geeft wel zelfvertrouwen, maar het geeft natuurlijk ook wat druk mee dat je het zeker net zo goed, of beter wil doen. Maar we gaan gewoon lekker koersen, ik heb er zin in. Ik denk dat de vorm best oke is. Ik heb veel getraind. Ik heb al best veel wedstrijden in de benen. Dus ik denk dat het best allemaal goed is", zegt Lindeman.



De Vries: Er zat niet meer in

Berden de Vries uit Gieterveen gaf de Ronde van Drenthe vorig jaar kleur door een solo van twintig kilometer door de straten van Hoogeveen. Maar in de laatste kilometer werd hij teruggepakt. Uiteindelijk finishte hij als zestiende.



"Ja, dat was wel een solo, maar hij leverde weinig op. Ik heb er nog wel vaak aan teruggedacht. Ik wilde wel, maar m'n benen wilden niet meer. Ik probeerde alles, maar ik denk dat ik er op dat moment alles uit heb gehaald. Er zat niet meer in", zegt De Vries, die nu ook aardig in vorm lijkt. "Ik ben de laatste tijd veel gevallen, dus ik heb nog weinig laten zien. Maar dinsdag heb ik in Teckelenbug getraind. En als je die training analyseert ben ik beter dan vorig jaar", aldus De Vries.



Reinders: het liefst een harde koers vanaf de start

De benjamin van het trio is de 24-jarige Elmar Reinders uit Emmen. Hij debuteert dit seizoen in het profpeloton voor Roompot en is dus ploeggenoot van De Vries. Vorig jaar won Roompot de Ronde van Drenthe met Jesper Asselman, die morgen ook weer van start zal gaan. Maar ook Reinders bewees in het verleden dat hij goed de weg weet in eigen provincie. Vorig jaar werd hij achtste, het jaar daarvoor dertiende en In 2013 finshte hij als zesde. Het was een loodzware editie, waarin veel renners onderkoeld raakten.



"Ik denk niet dat we weer zo'n editie krijgen. Ik wil graag dat het zo zwaar mogelijk is vanaf het begin en dat er zo weinig mogelijk renners overblijven", zegt Reinders.



Naast De Vries en Asselman heeft Roompot ook Coen Vermeltfoort in de gelederen. De oud-Peddelaar won in 2008. En dus heeft de oranje brigade heel wat ijzers in het vuur. "We moeten gewoon kijken hoe de koers loopt en wie er van ons in de finale komt. En dan moet je eerlijk tegen elkaar zijn en de beste uitspelen", zegt Reinders.



Live op TV Drenthe

De Ronde van Drenthe wordt vanaf 14.00 uur live uitgezonden op TV Drenthe.



Drentse oud-winnaars op een rij:



1965 - Roel Hendriks, De Wijk

1970 - Popke Oosterhof, Eelde

1986 - Dick Dekker, Hoogeveen

1987 - Richard Luppes, Hoogeveen

1991 en 1993 - Allard Engels, Zwartemeer

1996 - Karsten Kroon, Dalen

1999 - Jans Koerts, Meppel

2004 - Erik Dekker, Hoogeveen

2012 - Bert-Jan Lindeman, Assen

