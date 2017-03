Geen verwijtbare fouten bij bodemsanering Tynaarlo

TYNAARLO - Er zijn geen verwijtbare fouten gemaakt bij de sanering van de vervuilde grond langs het spoor in Tynaarlo.

In februari vorig jaar werd een onderzoek gestart om te kijken of er een schuldige aangewezen kan worden. Volgens VVD-fractievoorzitter en initiatiefnemer van het onderzoek Gezinus Pieters is dit niet het geval.In 2013 werd er langs het spoor in Tynaarlo vervuilde grond gesaneerd. Het was de bedoeling om van dit gebied een park te maken met veel groen en bomen, om in te wandelen. Bij de sanering werd zogenoemde tarragrond gebruikt; grond afkomstig uit de aardappelindustrie.In tarragrond zitten veel rottende plantenresten, wat zorgt voor de vorming van methaangas. Hierdoor ging het pas aangeplante park dood. Een stinkende vlakte met dode bomen was het gevolg.Uit het onderzoek blijkt dat dit kon gebeuren doordat er voor tarragrond andere kwaliteitseisen gelden dan voor normale grond. "Hierdoor zijn er juridisch gezien geen fouten gemaakt. Omdat het gaat om grond uit de aardappelindustrie, mógen de waarden zo zijn. Als het normale grond was geweest, was het als vervuild geclassificeerd", aldus Gezinus Pieters.Uit het onderzoek blijkt ook dat er niet genoeg is geluisterd naar signalen vanuit de bevolking. De werkgroep vindt dat de grondeigenaar, dat is de NS, zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. "Er is maar één goede manier om van alle problemen af te komen: de tarragrond moet worden afgegraven en afgevoerd. Dit is alleen juridisch niet af te dwingen, en het kost heel veel geld."De werkgroep stelt aan de gemeenteraad voor om in overleg met de NS een park aan te leggen dat functioneel en levensvatbaar is. Op 21 maart wordt het rapport in de gemeenteraad besproken.