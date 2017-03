Bennema doet stap terug als coach van Dafne Schippers

ASSEN - Bart Bennema doet een stapje terug als coach van Dafne Schippers. De atlete gaat fulltime werken met een Amerikaanse coach.

"We wilden een volgende stap zetten. Dan is het nodig om nieuwe dingen uit te proberen", zegt Bennema tegen de Volkskrant Bennema blijft wel betrokken bij Schippers. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de planning van de wedstrijden en het krachttrainingsprogramma van de wereldkampioene op de 200 meter.Bennema is geboren in Assen en was ook lid van het Asser AAC'61.