Muzieklijst Harry's Blues zondag 12 maart 2017

Ralph de Jongh is een geregelde gast in Harry’s Blues. Voor het eerst in 2005 toen hij in het voorprogramma van de tournee van Cuby and the Blizzards optrad. Harry Muskee zag het talent van de bevlogen blueszanger. Dat de waardering wederzijds is bewees Ralph de Jongh met het nummer Harry op zijn album Live&De Noot uit 2016. Na de dubbelaar in 2016 verschijnt deze maand een trilogy onder de titel Dancing on a volcano. Twee studioalbums en een cd met live-tracks en zogenaamde ‘ lost takes’. Alle reden om met hem te praten over zijn bevlogenheid, de blues en nog een paar zaken. Als extra gast neemt hij Egbert Hovenkamp mee die ter plekke een gedicht maakt.