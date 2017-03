Drentse plaatsnaamborden? 'Wat een geldverspilling!'

NIEUW-RODEN - Drenthe is aardig verdeeld over de invoering van Drentse plaatsnaamborden.

Dat blijkt uit een stelling op de website van RTV Drenthe. Een kleine meerderheid van 53 procent vindt het niet nodig dat er ook Drentse plaatsnaamborden komen. 47 procent van de stemmers op onze website vindt van wel. Er stemden ruim 1.700 mensen.Een van de tegenstanders is Hanneke Hofstee - Van Gorp. Op de Facebookpagina van RTV Drenthe zegt ze: "Wij krijgen allemaal Nederlands op school en weten dus ook welke plaats het is. Wat een geldverspilling in mijn ogen." En Harald Popken reageert: "Onneudeg. We wilt toch niet op Friesland gaon liek'n!?"Maar er reageren ook voorstanders. Zo noemt Joop de Vries het een 'toegevoegde waarde voor Drenthe'. En Jeannete Croezen schrijft: "Ik zeg doen! Diversiteit in streektaal mag je vieren."Deze week werd bekend dat in Nieuw-Roden de Drentse naam van het dorp wordt toegevoegd aan het officiële naamplaatsbord. Onder 'Nieuw-Roden' komt nu 'Nei-Roon' te staan. De gemeente Noordenveld is overigens niet van plan om alle borden aan te passen.Het Huus van de Taol liet eerder weten juist groot voorstander te zijn van Drentse plaatsnaamborden. "Ik hoop dat er onder de plaatsnaamborden een onderbordje komt met de Drentse naam", zei directeur Jan Germs eerder.