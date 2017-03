Droog en zacht lenteweer in aantocht

De temperaturen gaan de komende tijd omhoog (foto: Karin Broekhuijsen)

ASSEN - De natte start van deze lentemand met lokaal ruim 40 millimeter regen is voorlopig achter de rug.

Dat meldt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.



Droog

Zeker tot aan volgend weekend blijven actieve regengebieden volgens hem uit de buurt en blijft het droog. Goed nieuws voor de landbouwers onder ons, want de natte akkers kunnen zo eindelijk opdrogen.



De weersverbetering hangt samen met een stijging van de luchtdruk boven onze omgeving. De gemiddelde temperatuur tot nu toe deze maand ligt met afgerond 6 °C al bijna 1,5 °C boven het langjarige gemiddelde.



Weekend

Dit weekend is de zon al van de partij en schijnt vaak door de hoge wolken heen. Het is overdag droog en met middagtemperaturen rond 12 °C is het heerlijk voorjaarsweer.



De eerste dagen in de nieuwe week waait de wind nog uit het zuidwesten met zeker in de ochtend lage wolken en kans op mist. Doordat de wind later volgende week uit zuidoostelijke richtingen waait, wordt dan droge landlucht aangevoerd en is het zonnig. En dan kan het wel 14 of 15 °C worden in Drenthe.