Drenthe steekt handen uit de mouwen tijdens NL Doet

ASSEN - De jaarlijkse actie NL Doet van het Oranjefonds is vandaag begonnen. Ook in Drenthe zijn er allerlei vrijwilligersklussen.

Met de actie wil het Oranjefonds mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Volgens het fonds zijn vrijwilligers het kloppende hart van vele sociale initiatieven.In onze provincie zijn dit jaar 464 klussen aangemeld bij NL Doet. Dat is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er 454 klussen. Volgens een woordvoerder van het Oranjefonds gaat het in de meeste gevallen om opknapwerkzaamheden. Hoeveel vrijwilligers zich inmiddels hebben aangemeld, is niet bekend.In Zuidwolde gaan vrijwilligers morgen bijvoorbeeld aan de slag om de plaatselijke Vlindertuin voorjaarsklaar te maken. In Ruinerwold steken vrijwilligers handen uit de mouwen om speeltuinen op te knappen. En in Roden gaan vrijwilligers bewoners van De Parel helpen met het doen van klussen in en rond hun huis. In De Parel wonen mensen met een verstandelijke beperking.Wilt u zelf de handen uit de mouwen steken? De actie NL Doet duurt nog tot en met morgen. Een overzicht van de klussen in uw buurt vindt u via de website van NL Doet