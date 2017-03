Stelling: Ik wil alleen frisdrank zonder suiker

ASSEN - Coca Cola haalt vanaf maandag de suikerhoudende variant van de frisdrank Sprite uit de Nederlandse schappen. Vanaf volgende week is alleen nog Sprite te koop zonder suiker en zonder calorieën.

Nederland is als eerste land uitgekozen, omdat het volgens de frisdrankfabrikant 'een van de meest gezondheidsbewuste landen ter wereld is'. De suikervrije variant van de doorzichtige frisdrank, die nu nog Sprite Zero heet, krijgt vanaf volgende week de naam Sprite.Hoe drinkt u het liefste uw frisdrank? 'Ouderwets lekker' met veel suiker of gaat u liever voor het water-met-een-smaakje?Meepraten over de stelling van vandaag? Op Facebook.com/RTVDrenthe kunt u uw reactie achterlaten. Vanwege het bezoek van lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen aan De Leste Ronde op Radio Drenthe wordt de stelling daar deze week niet besproken.De stelling van gisteren ging over Drentse plaatsnaamborden. De meningen waren hierover erg verdeeld . Een kleine meerderheid van 53 procent vindt het niet nodig dat er ook Drentse plaatsnaamborden komen. 47 procent van de stemmers op onze website vindt van wel. Er stemden ruim 1.700 mensen.