Enexis investeert 66 miljoen in onze provincie

Enexis geeft dit jaar 66 miljoen uit aan projecten in Drenthe (foto: ANP/Koen Suyk)

ASSEN - Energiebedrijf Enexis investeert dit jaar 66 miljoen in projecten in onze provincie.

Dat is een stuk minder dan in buurprovincies Groningen (104 miljoen) en Overijssel (128 miljoen).



Van het bedrag dat in Drenthe wordt geïnvesteerd gaat 18 miljoen naar het gasnetwerk, 36 miljoen naar het elektriciteitsnetwerk en 12 miljoen wordt uitgegeven aan het plaatsen van slimme meters.



Het bedrijf begint dit jaar meerdere grote projecten. Zo wordt in de omgeving van Aalden zo'n 4,5 kilometer aan elektriciteitskabels vervangen.



Enexis beheert in onze provincie 154.000 gasaansluitingen en 219.000 elektriciteitsaansluitingen.