Hier kunt u wielrenners aanmoedigen tijdens de Ronde van Drenthe

WIELRENNEN - Wilt u zaterdag wielrenners uit de hele wereld in actie zien tijdens de Ronde van Drenthe? Dan kunt u terecht in ruim twintig Drentse dorpen.

De mannen rijden 206 kilometer door onze provincie. Zij moeten vijf keer de VAM-berg bedwingen. De vrouwen rijden drie keer tegen de VAM-berg op. Hun wedstrijd gaat over 152 kilometer.Na de start in Hoogeveen zetten de mannen koers naar de VAM-berg bij Wijster. Na een dubbele beklimming rijden ze naar het zuidoosten van de provincie. Vanuit Emmen fietsen ze naar Gieten en dan via Borger en Odoorn naar Westerbork. Dan moeten de renners nog drie keer de VAM-berg op voordat ze naar de finish in Hoogeveen rijden.Ook de vrouwen rijden vanuit Hoogeveen rechtstreeks naar de VAM-berg. Na de beklimming rijden ze via Emmen naar Exloo. Vanuit daar gaan ze via Odoorn richting Westerbork. Daarna fietsen ze nog twee keer de VAM-berg op voor ze koers zetten naar de finish in Hoogeveen.Een volledige lijst met doorkomsttijden van de mannen per straat vindt u hier . Voor de dames klik hier Mocht u niet kunnen kijken of de wielerwedstrijd liever vanuit huis willen volgen, dan kan dat bij RTV Drenthe. We zenden de Ronde van Drenthe vanaf 14.00 live uit op televisie en internet.