Medewerkers Dierenambulance zijn bang voor vechtpartijen

EMMEN - Meerdere vrijwilligers van de Dierenambulance Zuidoost-Drenthe zijn bang dat de situatie bij de organisatie gaat escaleren. Dat laten ze aan RTV Drenthe weten.

Gisteren werd bekend dat er een staking is bij de Dierenambulance. Twee coördinatoren zijn ontslagen door de regiomanagers van de Dierenbescherming, nadat ze hun beklag deden over de gang van zaken bij de Dierenambulance. De andere vrijwilligers staken nu uit solidariteit.Ook Björn de Leeuw, een van de ontslagen coördinatoren, is bang dat de situatie uit de hand loopt en dat mensen met elkaar op de vuist gaan. Gisteren is de politie er al aan te pas gekomen, zegt hij. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat verhaal. Iemand wilde een auto ophalen, maar anderen blokkeerden de toegang tot de wagen.Volgens De Leeuw is er een nieuwe groep vrijwilligers opgestaan, die zou bestaan uit een aantal oud-medewerkers. Die nemen nu de taken van de stakende vrijwilligers over. Zij krijgen daarbij steun van de regiomanagers van de Dierenbescherming. Het zou gaan om een groep van zes mensen. De Leeuw spreekt van een samenzwering."Een van mijn stakende collega's is vanmorgen hardhandig en op een onfatsoenlijke manier het pand uitgezet. Ondanks de staking was hij in het pand, voor als er een noodmelding zou binnenkomen."De Dierenbescherming liet gisteren aan RTV Drenthe weten vanwege de privacy niet op het ontslag van de twee coördinatoren te willen ingaan. Volgende week staat een gesprek gepland met de stakende vrijwilligers. De Leeuw houdt vol dat hij is ontslagen, omdat hij zijn beklag deed over de gang van zaken en is zich verder van geen kwaad bewust.