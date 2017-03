Overheid: Zaak treinkaping is wel verjaard

De met kogels doorzeefde trrein waarin de kapers de dood vonden (foto: ANP)

DE PUNT - De Nederlandse overheid vindt, in tegenstelling tot de rechter, dat de zaak over de treinkaping bij De Punt in 1977 wel is verjaard.





Zeer belastend

Het ministerie wil ook niet dat de mariniers die betrokken waren bij de bevrijdingsactie door de rechter worden gehoord. Dat zou zeer belastend voor ze zijn. Hoewel de zaak nog loopt, besloot de rechtbank in Den Haag vorige maand al wel dat de zaak niet is verjaard en dat de mariniers moeten worden gehoord.



Defensie vreest dat deze beslissing gevolgen kan hebben voor alle gevallen waarbij sinds 1954 door militairen en politieagenten dodelijk geweld is gebruikt.



