Namen Blues Festival Grolloo zijn bekend

GROLLOO - The Fabulous Thunderbirds gaan spelen op de tweede editie van het Holland International Blues Festival in Grolloo. Dit is vanmiddag bekend gemaakt door de organisatie.

Op vrijdag treden Walter 'Wolfman' Washington, Laurence Jones en Kenny Wayne Shepherd op. Er komt nog een band bij, maar omdat het contract nog niet getekend is, wordt later bekendgemaakt wie dit zal zijn.Het programma op zaterdag bestaat uit James Hunter, The Fabulous Thunderbirds en The Magpie Salute. Ook bevestigd op de zaterdag zijn Vintage Trouble en afsluiter Gov't Mule.In totaal zijn er 20.000 kaarten beschikbaar voor het festival. In december 2016 zijn daarvan al een paar duizend verkocht.De organisatoren van het Blues Festival, Johan Derksen en John Mulder, beloofden eerder dat ze grote namen gingen uitnodigen voor deze tweede editie. Er zijn bewust geen vrouwen aan de line-up toegevoegd: "De beste bluesvrouwen waren er vorig jaar al", aldus Derksen.Ook is Walter 'Wolfman' Washington zorgvuldig uitgekozen; vorig jaar kreeg de organisatie kritiek dat het festival te blank was.Vorig jaar was de eerste editie van het festival. Toen speelden onder andere Ana Popovic, Jools Holland and His Rhythm and Blues Orchestra en Robert Randolph and the Family Band. Het festival was vorig jaar vrijwel volledig uitverkocht.