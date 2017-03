Drenthe kiest: 'Lusten en lasten windmolens eerlijker verdelen'

Vooral in de Veenkoloniën is er veel weerstand tegen windmolens (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Wat zouden politici in Den Haag nu echt moeten aanpakken? In aanloop naar de verkiezingen onderzochten wij waar u zich zorgen over maakt . Een belangrijk thema is volgens u windmolens in Drenthe.

Er is de afgelopen jaren zeer regelmatig over gesproken in Den Haag en in het provinciehuis. Maar in de verkiezingscampagne blijft het nu opvallend stil over dit onderwerp. De politiek lijkt het dossier te hebben gesloten.



In Coevorden is het proces om tot de bouw van windmolens te komen het verst gevorderd. In die gemeente staan nog zeven nieuwe turbines gepland. "Dat lijkt weinig, maar vergeet niet dat we hier ook al de Duitse windmolens hebben", vertelt Johan Stoffels, die pal aan de grens woont.



Stoffels is tegen de komst van meer windmolens. Toch nam hij deel aan gesprekken die bewoners voerden met de bedrijven die de windmolens willen plaatsen. "Je hebt twee keuzes. Je houdt je poot stijf en doet niets. Of je praat mee en probeert er zo veel mogelijk uit te slepen. Dat laatste hebben we gedaan."



De voormalig huisarts zegt zeker 30 overleggen te hebben gevoerd. "Het was niet altijd makkelijk. Soms dreigde het overleg te klappen. Maar we hebben wel wat bereikt. Zo wordt de afstand tot woningen nu groter. Ook hebben we betere afspraken kunnen maken over slagschaduw."



Boodschap

De boodschap die Johan Stoffels de politiek wil meegeven is om veel eerder met burgers in overleg te gaan als er ingrijpende plannen op tafel komen. Ook moeten de lusten en lasten eerlijker verdeeld worden. "De mensen die dichtbij een windmolen wonen krijgen per jaar hooguit 900 euro schadevergoeding. Maar de eigenaar van de grond waar de windmolen staat krijgt 36.000 euro per jaar. Dat is toch bizar."



Raad van State

Naast de zeven windmolens bij Coevorden staan er ook nog 32 molens in de gemeente Emmen en 45 in de Veenkoloniën gepland. De Raad van State gaat zich nog over bezwaren buigen.



CDA-Kamerlid Agnes Mulder deed vlak voor het verkiezingsreces nog een poging om de komst van windmolens in Drenthe tegen te houden, maar dat is niet gelukt. "Alles staat nu on hold. Er was helaas geen meerderheid om nog iets aan de plannen te wijzigen", aldus Mulder.

Door: Steven Stegen Correctie melden