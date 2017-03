Ontwerper geeft niet op: Ik hoop dat Mannes toch mag komen

Ontwerper Maurice Nio wijst de plek aan waar Mannes zou komen (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Ontwerper Maurice Nio geeft nog niet op. Hij hoopt nog steeds dat hond Mannes een plekje krijgt op het Stationsplein.

Nio: "De motivatie waarom de opdracht voor het kunstwerk is ingetrokken, is zo vreemd en niet valide. Daarom koester ik nog steeds de hoop dat het beeld er komt. Tegenwoordig moet je naïef zijn. Anders krijg je niets meer voor elkaar."



Te ingewikkeld

Een kunstcommissie selecteerde vier kunstenaarscollectieven om een schetsontwerp te maken voor het Stationsplein, de Stationsstraat en de autotunnel, waarvan het ontwerp van Nio unaniem als winnaar werd gekozen.



De gemeente trok 445.000 euro uit voor dit project, waarvan al 30.000 euro is gebruikt. Op het laatste moment trok de gemeente de kunstopdracht in. Het college betwijfelt of de Assenaren de kunst wel mooi vinden en vindt de uitvoering van de kunst te ingewikkeld.



Dampende Mannes

"Kijk, hier zou Mannes komen te staan," zegt Nio. Hij wijst naar een stukje braakliggend terrein vlak voor de grote kraan bij het tijdelijke station. "Een houten hond van zes meter hoog, die reageert op voorbijlopende mensen. Hij wasemt (dampt) als er veel mensen uit het station komen en als hij wordt aangesproken door kinderen. Hij maakt ook geluid en in zijn buik zijn live-beelden te zien van de natuur rond Assen en het centrum."



Dat de hond er nu niet komt, betreurt de ontwerper. "Dat doet zeer. Ik maak ook tunnels en bruggen, maar dat zijn publieke dingen. Dit komt veel meer vanuit emotie, dus dat raakt me ook meer."



Onbetrouwbaar

Ook de kunstcommissie is niet te spreken over het intrekken van de kunstopdracht van het college van gemeente Assen. Oud-voorzitter van de commissie Jouke Kleerebezem: "Het gaat vooral om de onbetrouwbaarheid van een opdrachtgever. Wie wil hier straks nog in een commissie zitten als toch de stekker er toch uit wordt getrokken als jij je werk gedaan hebt?"

"Ik vind dat politiek niet over de keuze van kunst moet gaan," zegt Harry Tupan. Tupan is adjunct-directeur van het Drents Museum en lid van de kunstcommissie. "Anders zijn wij als commissie overbodig en dat betreur ik zeer." Ook Tupan hoopt nog steeds dat Mannes naar Assen komt. "Van ganser harte."



De gemeente geeft later vanmiddag een reactie.

