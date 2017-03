Oud-WMD-commissaris Sjoerd Kremer: 'Kritiek is niet met mij gedeeld'

ASSEN - De rapportage met forse kritiek op zijn optreden als toenmalig commissaris van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) kent hij niet. Oud-commissaris Sjoerd Kremer weigert daarom commentaar op zijn kwalijke rol in het verhaal rond het miljoenenverlies van de Indonesische waterprojecten van de WMD.

"Ik geef nimmer commentaar op rapporten die ik niet ken", laat de oud-bestuurder van de WMD weten.Sjoerd Kremer, oud-burgemeester van De Wolden, wordt verweten dat hij in 2013 cruciale informatie heeft achtergehouden voor zijn medecommissarissen over problemen met de Indonesische waterprojecten. De rol van Kremer kwam naar voren na diverse onderzoeken naar het WMD-debacle, waarbij met het buitenlandse avontuur in Indonesië vele miljoenen verloren zijn gegaan.Sjoerd Kremer was voordat hij in 2013 commissaris werd bij de WMD, bestuurslid van de Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië (SWOI). Deze stichting waakte over de tien miljoen euro aan ontwikkelingshulpgeld, die het ministerie van buitenlandse zaken beschikbaar stelde voor de Indonesische waterprojecten van de WMDIn 2012 kreeg de SWOI een kritische evaluatie van het ministerie over het Indonesische avontuur. Toen hadden diverse alarmbellen moeten afgaan, stelt de huidige raad van commissarissen.Uit de notulen van de bestuursvergaderingen van de stichting blijkt ook dat het SWOI-bestuur meerdere malen dit evaluatie-rapport besproken heeft.Sjoerd Kremer bevestigt dat hij de concept-evaluatie kent, maar wil er verder geen commentaar op geven.In 2013 vertrekt Kremer bij de SWOI en wordt lid van de raad van commissarissen van de WMD. Hem wordt vooral verweten dat hij toen de andere commissarissen niet direct gewaarschuwd heeft over de kritische evaluatie. "Wij moeten constateren dat hij van de hoed en de rand wist. Onbegrijpelijk dat een voormalig commissaris zijn kennis over het Final Evaluation-rapport nimmer met zijn collegae heeft gedeeld", schrijft de huidige raad van commissarissen in een reactie aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.De Drentse gemeenten, behalve Meppel, en de provincie zijn aandeelhouder in de WMD. De huidige raad van commissarissen legt daar nu verantwoording aan af, voor het misgaan van het Indonesië-project.Oud-commissaris Sjoerd Kremer is verbaasd dat hij door de WMD-leiding niet zelf op de hoogte is gesteld van de op hem gerichte kritiek. "Merkwaardig dat er feitenrapportages en brieven bestaan over de kwestie rond de Indonesische waterprojecten, zonder betrokkene daar rechtstreeks van op de hoogte te stellen. Als de raad van commissarissen iets schrijft en over iemand iets kenbaar maakt, dan moeten ze dat toch ook richting betrokkene doen. Aangezien dat niet gebeurd is, want ik heb niets ontvangen, heb ik er dus ook geen commentaar op."De hele kwestie Indonesië heeft de WMD inmiddels elf miljoen gekost, en de banden met Indonesië worden afgebouwd. Voorzitter Geert Jansen van de raad van commissarissen stelt dat het nooit zover gekomen was, als informatie eerder gedeeld was.Een vervolgrapport moet duidelijkheid geven over de rol van voormalig directeur Karst Hoogsteen van de WMD, die tegelijkertijd ook secretaris was van de Stichting SWOI.Hij verzweeg volgens de huidige rvc niet alleen het kritische evaluatierapport van buitenlandse zaken, maar hield ook nog een brief van mei 2013 achter waarin de minister van ontwikkelingssamenwerking voorstelde de waterprojecten te stoppen, vanwege te grote financiële risico's. De oud-directeur wordt onbehoorlijk bestuur verweten.