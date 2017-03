'Provincie moet intensieve lelieteelt terugdringen'

ASSEN - De provincie moet de intensieve lelieteelt in Drenthe terugdringen. Dat vindt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF).

De lelieteelt in het Drentsche Aa-gebied is sinds 2010 explosief gegroeid. De NMF noemt die groei zorgelijk, omdat er veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de sector. Deze komen terecht in de beken van de Drentsche Aa. De drinkwatervoorziening uit de beek komt daarmee in gevaar, zegt de Milieufederatie."Als het Waterbedrijf Groningen te veel bestrijdingsmiddelen in het water aantreft, stopt het bedrijf de inname van het beekwater. Daarmee is deze drinkwaterwinning zeer kwetsbaar", meldt de Milieufederatie.Inwoners van Eelde-Paterswolde, Glimmen, Haren en de stad Groningen krijgen hun drinkwater uit het beekwater van de Drentsche Aa."Op dit moment kunnen lelietelers op landbouwpercelen in heel Drenthe zonder enige beperking hun gang gaan. Naast het hoge gebruik aan bestrijdingsmiddelen gaat de teelt ook gepaard met intensieve drainage en beregening", laat NMF Drenthe weten. De organisatie noemt het een 'kwalijke zaak'.