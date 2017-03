Ondernemend: Het theater kan helpen de bedrijfscultuur te veranderen

Ondernemend over payrolling, trailrunning en bedrijfstheater (foto Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

ASSEN - Het gebruik van het theater om een bedrijfscultuur te veranderen kan heel goed werken. In ieder geval beter dan gele briefjes plakken op een wit vel papier. Elise van der Laan uit Assen heeft er haar baan van gemaakt.

Van der Laan is te gast in Ondernemend. Sinds een jaar werkt ze samen met haar partner samen in het bedrijf Van Straat en Laan. Ze helpen het bedrijfsleven via toneelspel te veranderen. Het werkt volgens haar beter dan een toespraak van de directie of een filmpje.



Bedrijfsleven vreest regels bij aannemen vast personeel

In Ondernemend verder aandacht voor het Asser bedrijf ComFort Payroll van Erik Scholten. Sinds een aantal jaren neemt hij de loonadministratie voor bedrijven en zelfstandigen over. "Je ziet dat bedrijven het aannemen van vast personeel te risicovol vinden. Er is altijd een flexibele schil. Wij kunnen een deel van de administratie overnemen."



De derde gast verdient zijn inkomen met de organisatie van trailruns in Nederland. Trailruns zijn lange duurlopen dwars door de natuur en zo avontuurlijk mogelijk. "Ze zijn populair. Juist omdat ze dwars door de natuur gaan." Winfried Bats van Adam and Events hoopt dat hij ook in het buitenland verder kan met het organiseren van deze evenementen.



