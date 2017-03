Vrouwen bekogeld met meel in Hoogeveen

De politie zoekt getuigen van het incident (foto: Hugo Boogaerdt / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Aan het Schutsplein in Hoogeveen zijn gisteravond twee vrouwen met meel bekogeld.

De twee werden belaagd door drie jongeren, die naast het gooien met meel ook discriminerende opmerkingen maakten.



De drie jongens zijn waarschijnlijk tussen de 14 en de 17 jaar oud, en ze gingen er op de fiets vandoor in de richting van de Schutstraat. Het is niet bekend wie ze zijn, daarom is de politie op zoek naar getuigen van het incident.



Ook zijn er op meer plekken in Hoogeveen restanten van meel gevonden. De politie neemt dit mee in haar onderzoek.