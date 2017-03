Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Wie nog geen plannen heeft voor het weekend kan de handen uit de mouwen steken voor verschillende acties van NLdoet.

Maar er zijn ook genoeg andere activiteiten in Drenthe. Wij zetten wat tips op een rijtje.Het Oranjefonds organiseert samen met duizenden organisaties in het hele land de vrijwilligersactie NLdoet. Ook in Drenthe zijn allerlei klusjes te doen. Hier kunt u zoeken welke klussen in uw woonplaats zijn.In de TT Hall in Assen wordt zaterdag een internationale vogelmarkt gehouden. Vogelliefhebbers kunnen vanaf 9.30 uur terecht in de hal bij het TT Circuit. De markt sluit om 14.00 uur. Toegang tot de markt kost 5 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.Kunstliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in de gemeente Coevorden. Daar wordt de zevende editie van de Open Atelierdagen georganiseerd. Behalve in Coevorden zelf openen onder meer ateliers in Oosterhesselen, Zweeloo, Dalen en Sleen de deuren. Een compleet overzicht van deelnemende ateliers vindt u hier Heleen van Royen, Peter Buwalda, Maarten Spanjer en Arthur Japin zijn zaterdag in Assen voor BoekenFEST '17. Zij treden vanaf 20.00 uur op in verschillende zalen in De Nieuwe Kolk. De bibliotheek is tot 23.00 uur geopend.Om te bepalen waar de beste metalband van Nederland vandaan komt worden door heel Nederland zogenoemde Metal Battles gehouden. In het Podium in Hoogeveen nemen Wasted Brains, Bruusk, Polter en Torrential het tegen elkaar op. De zaal gaat om 20.00 open en de entree is gratis.In het kerkje in Eext is zondagmiddag heel andere muziek te horen. In samenwerking met het Prins Claus Conservatorium uit Groningen is een programma opgesteld voor liefhebbers van klassieke muziek. Duo Cibeles, Francisco Deheza en Suzanna van Duuren treden vanaf 14.30 uur op. Een kaartje kost 10 euro. Reserveren kan via kerkje.eext@gmail.comGeen muziekinstrumenten, maar bloemen tijdens het Violenfestival in Peize. Het festival wordt georganiseerd door de Paardestal in samenwerking met Kwekerij Hommes uit Eelde en de afdeling Roden van Groei & Bloei. In Peize zijn circa veertig soorten violen te zien. Het festival begint om 11.00 en duurt tot 16.00 uur.Francien van Tuinen treedt zondagmiddag op in Borger tijdens Jazz op Zondag in VanSlag. Het concert duurt van 15.00 tot 18.00 uur. Tickets kosten 11,50 euro.In de Jacobuskerk in Rolde wordt zondag de Zinnige Zondagavond georganiseerd. Prof. dr. Matthijs Schouten van Staatsbosbeheer spreekt over het thema 'Van wie is de natuur nou eigenlijk?'. Een toegangskaartje kost 8 euro. De avond begint om 19.30 uur.